ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನೆ ಯಾಕೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು!

men are attracted older women:ಕೆಲವು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 2, 2026, 04:15 PM IST
Men are attracted older women: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್‌  ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ..ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಡಿದೀರಾ..ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೆ ಇರುತ್ತೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್‌ ಹುಡಗಿಯರನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ..ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ..ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅಂದರೆ  ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ  ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೆ ಇರುತ್ತೀರಾ..ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಸಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರ್‌ ಆಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ..ರಕ್ಷಿತ್‌ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಲೈಫ್‌ ಅನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದರು..ಆ ವೇಳೆ ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಕಾಲೇಜು ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗ್ತಿತ್ತು..ಸೀನಿಯರೇಗಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಇರೋದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನೆ ಯಾಕೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ನೋಟ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ  ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಆ ತಾಯಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜನರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾಟಕೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕೆಲವು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು..ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್‌ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರೋದು ಉಂಟು..ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

