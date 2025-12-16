English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

Why Newborns Cry First: ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳುವುದೇಕೆ? ಮೊದಲು ನಗದೆ ಅಳುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:57 PM IST
  • ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಅಳುವುದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
  • ಇದು ನೋವು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

Why Newborns Cry First: ಮಗು ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಬೆಳಕು, ಶೀತ, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದೇಹ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೇ ಮಗು ಅಳುವುದು.

ಮಗು ಅಳುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಳುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಅಳುವುದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ನೋವು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಮಗು ಮೊದಲು ನಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಗು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಗು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮಗು ಮೊದಲು ಅಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಮಗು ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಸುಂದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

