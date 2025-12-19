ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Relationship tips : ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಅಜಯ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು" ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ..
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಜಯ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು : ಮದುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಈಡೇರಿಸುವದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು : ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆದ್ಯತೆ : ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಪಾಂಡೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ : ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದೇಹ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸದೆ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸಮಯ : "ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ." ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ, ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.