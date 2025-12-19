English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Newly Marriage Advice : ನವವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.. ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:20 PM IST
    • ನವವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು
    • ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು
    • ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು

Trending Photos

ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
camera icon5
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
camera icon5
Bhargavi llb kannada serial
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
camera icon6
Most Valuable Elements
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೇ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ
ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Relationship tips : ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಅಜಯ್ ಕೆ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು" ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಜಯ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು : ಮದುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಈಡೇರಿಸುವದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು : ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರಬೇಂಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ! ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೊಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್

ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆದ್ಯತೆ : ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಪಾಂಡೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ : ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದೇಹ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸದೆ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..

ಖಾಸಗಿ ಸಮಯ : "ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ." ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ, ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Newly married couplesmarriage adviceRelationship Tipsliving away from parents

Trending News