Why Partners Check Phones: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡೆ-ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕರು ಫೋನ್ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. “ಓಪನ್ ಫೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ” ಎಂಬ ಪದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಫೋನ್ಗಳ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಚಾಟ್, ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದು ಹಲವುವೇಳೆ insecurity ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಬಂಧದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಹೆಸರು, ಇಮೋಜಿ, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಗತ್ಯ. ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು healthy behavior ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾದ ಮೆಸೇಜ್ — ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದೇ insecurities ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ—ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಫೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀತಿ ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.