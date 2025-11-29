English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಸರೀನಾ, ತಪ್ಪಾ?

ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಸರೀನಾ, ತಪ್ಪಾ?

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗಾತಿ ಫೋನ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಅದು ಪ್ರೀತಿ? ನಂಬಿಕೆ? ಅಥವಾ insecurity? ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 29, 2025, 02:45 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಗತ್ಯ
  • ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
camera icon7
Prahlad Kakkar On Aishwarya And Salman Breakup
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
shanvi srivastava new look
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon8
Bigg Boss Telugu 9
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
gold import
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಸರೀನಾ, ತಪ್ಪಾ?

Why Partners Check Phones: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡೆ-ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕರು ಫೋನ್‌ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. “ಓಪನ್ ಫೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ” ಎಂಬ ಪದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌, ಚಾಟ್‌, ಕಾಲ್‌ ಹಿಸ್ಟರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದು ಹಲವುವೇಳೆ insecurity ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಬಂಧದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಹೆಸರು, ಇಮೋಜಿ, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್‌ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಗತ್ಯ. ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್‌, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಫೋನ್‌ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು healthy behavior ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾದ ಮೆಸೇಜ್ — ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್‌ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದೇ insecurities ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ—ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಫೋನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀತಿ ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
 

open phone policyrelationship trust issuescouples phone privacypartner phone checkingrelationship transparency

Trending News