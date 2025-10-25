English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಲ್ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಂಗುಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 07:29 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ
  • ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

Silver anklets health benefits: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಳೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು...

ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಪಾದಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ದಿನವಿಡೀ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಾದ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗುಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ: ಬೆಳ್ಳಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿಡುತ್ತಾಳೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

