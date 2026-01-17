ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಏಕೆ ಇದೆ? ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅದು..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
small button near shirt collar: ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ! ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಏಕೆ ಇದೆ?

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 17, 2026, 09:24 PM IST
general knowledge: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ! ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಬಟನ್ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.. ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ!

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುವಾಗ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಬಳಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಮನಿಸದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಕಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು ಶರ್ಟ್‌ಗೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಗುಂಡಿಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅವು ಫ್ಯಾಶನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ಇದ್ದವು. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಕಾಲರ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಬಟನ್-ಡೌನ್ ಕಾಲರ್" ಗುಂಡಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರದೆ, ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಟನ್-ಡೌನ್ ಕಾಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲವು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಪೋಲೋ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ವಿಶೇಷ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐವಿ ಲೀಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪೋಲೋ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಟನ್-ಡೌನ್ ಕಾಲರ್ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಗಾಳಿಯು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಾಲರ್‌ನ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವು ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡವು, ಸವಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಬಟನ್-ಡೌನ್ ಕಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂತಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

