English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಗಂಡನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ.. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ?

ಗಂಡನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ.. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ?

ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:02 PM IST
  • ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಏಕೆ?
  • ಇಬ್ಬರು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ
  • ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon6
White Hair
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
camera icon6
Gold rate
ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..
camera icon7
Bigg Boss kannada Finale winner
BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ..
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
camera icon9
Suryakumar yadav
ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
ಗಂಡನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ.. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ?

ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ವಾಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾವುವು?.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.  

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯು ತಾನು ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಂತ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ.

ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಥವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಂಡನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಮಾಷೆ ವಿಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೇಗಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..?

ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ರು ಕಥೆ ಮುಗಿತು!‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

wife and husband statusWife and Husbandwife and husband quoteswife and husband Relationshipwife and husband love

Trending News