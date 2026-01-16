ಗಂಡನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ.. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ?

ದಾಂಪಂತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ವಾಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಲದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾವುವು?.
ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯು ತಾನು ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಂತ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ.
ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಥವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಗಂಡನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಮಾಷೆ ವಿಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೇಗಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
