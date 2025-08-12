English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಅಂಗೈ ತೋರಿಸಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೈಯ ರೇಖೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಲವು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:59 PM IST
  • ಕಿರಿಯ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ, ಕೈಯ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ರೇಖೆ
  • ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ವಿವಾಹದ ಸಂಕೇತ
  • ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೆ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ (ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವಾಹ) ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಯ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಿ.ಅಂಗೈಯ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖೆಗಳು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ:

1. ಹೃದಯ ರೇಖೆ (Heart Line)

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆಳವಾದ, ಮತ್ತು ಒಡಕಿಲ್ಲದ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಹೃದಯ ರೇಖೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ (ತರ್ಜನಿ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ) ಒಲವು ತೋರಿದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. - ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ (ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ) ಒಲವು ತೋರಿದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

2. ವಿವಾಹ ರೇಖೆ (Marriage Line) ಕಿರಿಯ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ,ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಾಹ ರೇಖೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದರೆ, ಇದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಖೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾಹ ರೇಖೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಮಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು.

3. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟ (Mount of Venus)

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವ ರೇಖೆಯು ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡರೆ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4.ಪ್ರಭಾವದ ರೇಖೆ (Line of Influence)

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು, ಇವು ವಿವಾಹ ರೇಖೆಯತ್ತ ಚಲಿಸಿದರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ರೇಖೆಗಳು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತಾರೆ, ತ್ರಿಕೋನ, ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಗುರುತುಗಳು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ರೇಖೆಗಳು ಗಾಢವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಆ ಸಂಬಂಧದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವ: ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಸ್ತರೇಖಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಒಡನಾಟ, ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.

ಅಂಗೈಯ ರೇಖೆಗಳು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾಲೀಕರು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

