ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ! ತುಂಬಾ ಸರಳ ಉಪಾಯ..

homemade rose fertilizer: ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 12, 2026, 10:46 AM IST
winter rose care: ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಂತೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವು ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅರಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಎಪ್ಸಮ್ ಲವಣಗಳ ಸೌಮ್ಯ ದ್ರಾವಣವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ, ದುರ್ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳಾಗಿ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರುಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನೀವು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

