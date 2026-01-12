ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಬೇಕಾ..? ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..

Winter hair care : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಕೂದಲು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ.. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಬರಬಹುದು..
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ.. ಇದರ ಬದಲು ನೀವು ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ.. ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.. ತದನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಭಗಳು : ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಜಟಿಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ತುದಿಗಳು ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.