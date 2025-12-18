ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌..! ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Winter hair care tips : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂಗಳು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಂಡಿಷನರ್: ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ ನಿಂದ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ.. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.