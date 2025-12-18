ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌..! ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair care tisp : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೆತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪದ್ದತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:00 PM IST
Winter hair care tips : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂಗಳು ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಂಡಿಷನರ್: ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ ನಿಂದ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..

ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ.. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

