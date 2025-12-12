English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ! ಇನ್ನಾದರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

Winter hair care : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:39 PM IST
    • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
    • ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ! ಇನ್ನಾದರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

Winter hair care tips : ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ..

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ : ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಟಿಫ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು : ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಸೋಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು, ಪನೀರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳು, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳಂತಹ ಒಮೆಗಾ 3 ಆಹಾರಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ಗಳಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬಿಸಿ ನೀರು : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೇ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೆಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು : ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಿಂಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

