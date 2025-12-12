ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ! ಇನ್ನಾದರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ

Winter hair care tips : ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ..
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ : ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕವಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು : ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಸೋಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು, ಪನೀರ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳು, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಗಳಂತಹ ಒಮೆಗಾ 3 ಆಹಾರಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗಳಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರು : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು : ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಿಂಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.