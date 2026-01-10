English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗದಿರಲೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು..!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗದಿರಲೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು..!

winter health diet benefits: ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:46 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
  • ಚಳಿಗಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು

Trending Photos

ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon5
no pension to these central government employees
ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
ಜನವರಿ 9ರಂದು &#039;ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ&#039;: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon4
Pratiyuti Drishti Rajyog
ಜನವರಿ 9ರಂದು 'ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ': ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..
camera icon7
Yash
ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon9
Venus Transit Effects
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗದಿರಲೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು..!

winter health diet benefits:  ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಎರಡೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕಬ್ಬು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಸಮತೋಲಿತ ಸೇವನೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ದೇಹದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಾಜಾ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಈ ಎರಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಿರಿ!

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗದಿರಲೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು..!

Trending News