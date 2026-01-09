ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಿರಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಳಿ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಲಗಿದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಎಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:06 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು?
  • ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ
  • ಮಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಶೀರಾ ಅಥವಾ ಸುಡ್ಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪಾನೀಯ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರೀಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮಗೆ ಶೀತವಾಗಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಪಾನೀಯ ಸುಡ್ಕಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇದ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ.     

ಸುಡ್ಕಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿ: ತುಪ್ಪ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿಣ, ಕರಿ ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಹಾಲು 

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು 4 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್‌ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಸರಿನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?
     

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

