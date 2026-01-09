ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಿರಿ!

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಶೀರಾ ಅಥವಾ ಸುಡ್ಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪಾನೀಯ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರೀಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯ ಆಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಶೀತವಾಗಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಪಾನೀಯ ಸುಡ್ಕಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇದ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಸುಡ್ಕಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿ: ತುಪ್ಪ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿಣ, ಕರಿ ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಹಾಲು
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು 4 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಸರಿನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ.
