ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕೆಜಿ ತೂಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ.. ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯತಾಗಲು ಫಾಲೋ ಮಡಿದ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Weight loss journey: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ, ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ 70 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 01:55 PM IST
  • ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ
  • ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ; ಆದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಅಗತ್ಯ

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕೆಜಿ ತೂಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ.. ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯತಾಗಲು ಫಾಲೋ ಮಡಿದ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Weight loss journey: ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಕೇಟ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ 70 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಟ್ “ಆಹಾರದ ಶಬ್ದ” (Food Noise) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕೇಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸಮೃದ್ಧ ಉಪಾಹಾರ ದಿನವಿಡೀ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯದು, ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ; ಆದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ—ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಹ ಚಲಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಿಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ—ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮವಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

