English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • 45 ದಿನ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! PCOS ಇದ್ದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

45 ದಿನ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! PCOS ಇದ್ದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Weight loss tips : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:12 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಪಿಸಿಒಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
EPFO pension
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
Gold to Jump 30% in 2026 after Massive 53% and World Gold Council’s Surprise Prediction
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
45 ದಿನ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! PCOS ಇದ್ದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Weight loss journey : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಾನ್ಯಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾನ್ಯಾ ಈ ಮೊದಲು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯ್ತು..

Add Zee News as a Preferred Source

ತಾನ್ಯಾ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 90-100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರವಿದು..

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಾನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಅಂತ ತಾನ್ಯಾ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ, ಅವರು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ 2 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ!

ತಾನ್ಯಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 4-6 ದಿನಗಳು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ತಾನ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Weight LosedietWeight Loss Journeyweight lose foodsWeight Loss Journey

Trending News