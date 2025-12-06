45 ದಿನ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! PCOS ಇದ್ದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Weight loss journey : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಾನ್ಯಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾನ್ಯಾ ಈ ಮೊದಲು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯ್ತು..
ತಾನ್ಯಾ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 90-100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಾನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಅಂತ ತಾನ್ಯಾ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ, ಅವರು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ..
ತಾನ್ಯಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 4-6 ದಿನಗಳು ಜಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ತಾನ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ)