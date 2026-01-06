ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ!

Night time habits: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನವು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಜೆ ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದು: ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹೆಣೆದು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ, ಜಗಳಗಳು: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ವಾದಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಮಲಗುವುದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಶಾಂತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ತರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲವಾದ ಸುಗಂಧಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಮನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮಲಗುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
