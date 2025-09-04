ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾದರೇನತೆ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿಗಳು..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಪ್ರವಾಸದ ಚಾನ್ಸ್‌..

budget travel: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವಿದ್ದರೂ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್: ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 490 ರಿಂದ 500 ರಿಯಾಲ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕೇವಲ 10,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಡಾಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 300 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅಗ್ಗದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ, ರೂಪಾಯಿ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 185 ರಿಂದ 190 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು 5,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಲಾವೋಸ್: ಲಾವೋ ಕರೆನ್ಸಿ, ಕಿಪ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 250 ರಿಂದ 260 ಕಿಪ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ, ಸುಂದರ ದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಿನಿಯಾ (ಆಫ್ರಿಕಾ): ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶವಾದ ಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 100 ಗಿನಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ನಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಿನಿಯಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣವಾಗಿದೆ.