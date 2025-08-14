English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ... ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

home remedies for white hair: ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇರುವ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:10 PM IST
    • ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
    • ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
    • ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ... ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾದರು ಹೋಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇರುವ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 14ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಚರಣೆ! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಈಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಮಸ್ಕರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಸ್ಕರಾ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ 2 ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಕಾದಾಟ..! ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಸ್ಕರಾವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಸ್ಕರಾ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

