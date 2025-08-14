ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ... ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾದರು ಹೋಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇರುವ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಮಸ್ಕರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಸ್ಕರಾ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಸ್ಕರಾವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಸ್ಕರಾ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.