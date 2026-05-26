5 minute exercise benefits: ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲೇಬೇಡಿ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಹಣವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹವು ಅದಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಅಥವಾ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಿನದ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನಿಂದಲೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರೀ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜನರು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದಿರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.