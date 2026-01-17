English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸರಳ, ಸುಲಭ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:26 PM IST
ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ರೈಸ್‌ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದರೆ ತಿನ್ನಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನದ ಮೃದುತ್ವ, ಪರಿಮಳ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಈ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕುದಿಯುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಯುವುದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ದರ್ಬಾರ್‌.. ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಅದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಒಳಗೆ ನೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀರು ಹೊರ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ.. ಈ ವಾಟರ್‌ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗೆ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

