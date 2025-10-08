English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ 'ಈ' ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ! 99% ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ

Health Facts : ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 08:31 PM IST
    • ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
    • ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ 'ಈ' ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ! 99% ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ

Unhygienic body parts : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. 

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸೋಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಊತ ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.!

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಕಣ್ಣುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಕಿವಿಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗಳು ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಿವಿಯ ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಎರಡು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೂಕವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!

ಮೂಗು ಕೂಡ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ತೆಗೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: (ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

healthMen HealthWomen healthTIPSNEWS

