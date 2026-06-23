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  • /ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ದೂರ ನಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:07 PM IST
ಆಶ್ರಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.. ಆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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