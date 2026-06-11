chikkamagaluru road Accident: ನಾಗರಹಾವಿನಿಂದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ..
ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಘಾತ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ..ಈ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಸವಾರ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಅಡ್ಡಬಂದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಎಚ್ಚೇತು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೂಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೋಗು ಬಸ್ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಚಾಲಕನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕೂಡ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ