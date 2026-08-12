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Mangaluru Ati Amavasya: ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಂದು 'ಪಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ'! ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

Aati Amavasya Secret: ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಭರಿತವಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಳುನಾಡನ್ನು "ಧರ್ಮ ಹೊತ್ತ ನಾಡು, ಪುಣ್ಯ ಬಿತ್ತ ಬೀಡು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪಾಲೆ ಮರದ (ಹಾಲೆ ಮರದ) ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದೇಕೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 12, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:59 AM IST
Mangaluru Ati Amavasya: ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಂದು 'ಪಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ'! ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

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Prajwal B

Prajwal B

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