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Mangaluru Ragging Case: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರೋಪ; ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

Mangaluru: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರ (Mangaluru Private College) ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ ಸೀನಿಯರ್‌ಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:10 PM IST
Mangaluru Ragging Case: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರೋಪ; ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

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Prajwal B

Prajwal B

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