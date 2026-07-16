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  • /Mangaluru Bus: ಎರಡು ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟ

Mangaluru Bus: ಎರಡು ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟ

Private Bus: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹಾಡಹಗಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:09 PM IST
Mangaluru Bus: ಎರಡು ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಟ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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