/Hassan Crime: ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

Hassan: ಹಾಸನ (Hassan) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡುವಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಜಾನೂವಾರುಗಳ ಗಂಜಲ (ಗೋಮೂತ್ರ) ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ, ಮಗನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್.ಎಂ (72) ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ (24) ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ, ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್.ಎಂ ಅವರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಯಣ್ಣ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಗೋಮೂತ್ರ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಶುರವಾದ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ, ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಗಣೇಶ, ವಿಶ್ವ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ ಎಂಬವರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್!
Bengaluru: ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾಯುವಜ್ರದ ಬಸ್ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಒಂದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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