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  • /Hassan Crime: ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

Hassan Crime: ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಜಾನೂವಾರುಗಳ ಗಂಜಲ (ಗೋಮೂತ್ರ) ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ, ಮಗನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:11 PM IST
Hassan Crime: ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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