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Chikkamagaluru: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಗುಂಡು! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

MisFiring: ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಗನ್‌ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಿಸ್‌ ಫೈರ್‌ (Mis Fire) ಆಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:35 PM IST
Chikkamagaluru: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಗುಂಡು! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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