/Chikkamagaluru: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಗುಂಡು! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಭೀಕರ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಗನ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ (Mis Fire) ಆಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ರ ಬಾಲಕ ಮೇಲಾಯ್ತು ಫೈರಿಂಗ್!
ಬಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂ. ಕೂಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬವರು ಈಗ 350 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಲೇ 400 ರೂ. ಕೊಡುವಂತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಗನ್ ತೆಗೆದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಗು!
ಇನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.