/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಪ, ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೃತ್ಯ!

Areca trees destroyed by the Uttara Kannada Forest Department: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸಾಗುವಳಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಫಲ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಸಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಹಲಸು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಇದೀಗ ಫಲ ನೀಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮಂಚಿಕೇರಿ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ಗಾರ್ಡ್, ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವಾಚರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣೇ ಸಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸದಾಶಿವ ಸಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಎಂಥಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಂಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಸಲಾದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.