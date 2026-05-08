Belthangady cobra egg rescue: ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಂಗಡಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಗರಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Belthangady cobra egg rescue: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 26 ನಾಗರಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಿಕಂಡ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಉರಗ ಮಿತ್ರ ಸ್ನೇಕ್ ಅನಿಲ್ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾವು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಕೆಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.ಇದ್ದರಿಂದ ಆಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಂದಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಉರಗ ಮಿತ್ರ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯ ಸ್ನೇಹ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿಯಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ನಾಗರಹಾವನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ 16 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಕೃತಕ ಕಾವು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ನಾಗರಹಾವು ಸಮೇತ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತೋಟಾತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 26 ನೀರು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೆರಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕ ಕಾವು ನೀಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉರಗ ಮಿತ್ರ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಸ್ನೇಕ್ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ತಂಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.