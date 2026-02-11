English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಸ್‌ಪಿ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಸ್‌ಪಿ

Belthangady Kidnap Case: ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜು ಸೇರಲು 'ಕಿಡ್ನಾಪ್' ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ; ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಎಸ್‌ಪಿ

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 11, 2026, 03:45 PM IST

Belthangady Minor Kidnap Case: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅಪಹರಣ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಮೂರು ಜನ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ತದನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಕೂಡಾ ಆಕೆ ಸ್ವಯಂ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ. 

ಇನ್ನು ತಾನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಆತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Belthangady Minor Kidnap CaseBelthangady Minor College Student KidnapMinor College Student KidnapMangalore collegestudent kidnap

