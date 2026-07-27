Jaleel Baba: ಆತನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಪತ್ಪಾಂಧವ, ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ. ತನ್ನ ವೇಗದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (Dakshina Kannada) ಉಚಿತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ (Free Ambulance) ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ, ಶರವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಹೀರೋನಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನ (Ambulance Driver Jaleel Baba Case) ಅಸಲಿ ಮುಖ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವೊಂದು ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಮಾನವೀಯತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಜಲೀಲ್, ಇದೀಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಜಲೀಲನ "ಸ್ವ ಮಜಾ" ಸೇವೆ!
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕುಳಾಯಿಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮನು ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 1.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಎಂಡಿಎಂಎ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹುನಗುಂದ ಸಮೀಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಇನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 5.196 ಕೆಜಿ ಎಂಡಿಎಂಎ (ಸುಮಾರು 5.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ), ಒಂದು ಕಾರು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಇಂದಬೆಟ್ಟುವಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಉಜಿರೆ ಹಳೆಪೇಟೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾನ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಲೀಲ್ ಬಾಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡುಮ, ತುರ್ತು ಸೇವೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲೇಜು, ಯುವಕರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಲೀಲ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಚಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರೆಸಿದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಜುಲೈ 25 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.