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  • /Jaleel Baba: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕನ ಸ್ವ ಮಜಾ ಸೇವೆ; ಆರೋಪಿ ಜಲೀಲ್‌ ಬಾಬಾ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Jaleel Baba: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕನ 'ಸ್ವ ಮಜಾ' ಸೇವೆ; ಆರೋಪಿ ಜಲೀಲ್‌ ಬಾಬಾ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Mangaluru Drugs Case:  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಜಲೀಲ್‌ ಬಾಬಾನ (Ambulance Driver Jaleel Baba Case) ಅಸಲಿ ಮುಖ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್‌ ಬಾಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವೊಂದು ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 27, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:55 AM IST
Jaleel Baba: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕನ 'ಸ್ವ ಮಜಾ' ಸೇವೆ; ಆರೋಪಿ ಜಲೀಲ್‌ ಬಾಬಾ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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