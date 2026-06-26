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  • /Dharmasthala Rituals: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 1001 ರೂ. ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ! ಏನಿದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ?

Dharmasthala Rituals: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 1001 ರೂ. ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ! ಏನಿದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ?

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೂ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಏನಿದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST
Dharmasthala Rituals: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 1001 ರೂ. ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ! ಏನಿದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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