ಭಾರೀ ಮಳೆ ಕಾಫಿತೋಟಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು!.. ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ

Kalasa car accident: ಕಾರು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಫಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಳಸ(kALAsa) ತಾಲೂಕಿನ ಬೈನೇಕಾಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ (Home stay) ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ(car) ಐವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರು ಹೊರನಾಡಿನಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಆ ವೇಳೆ ಬೈನೇ ಕಾಡು ಹೋಮ್ಸ್ಟೇ ಬಳಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ಗೆ ಸೈಡ್ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಕಾರು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಫಿತೋಟಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಾರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಐವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಾಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಳಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಳಸ ಹೊರನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ನೆಲ ನೆನೆದಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.