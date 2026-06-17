Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಪರಾರಿ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಮಗಳು

ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಪರಾರಿ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಮಗಳು

Chikkamagaluru Incident: ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ, ಮನೆ ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST
ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಪರಾರಿ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಮಗಳು

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಪರಾರಿ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಮಗಳು
chikkamagaluru2 min ago
2
untold story2 min ago
3
Jayadeva Hospital19 min ago
4
NEET 20261 hr ago
5
Gruhalakshmi Scheme1 hr ago