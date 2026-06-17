/ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಪರಾರಿ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಮಗಳು

Chikkamagaluru: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಸಾಹಸಗಳನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂದೆಯಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಮಾರಿಸಿ, ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ, ಮನೆ ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಪರಾರಿ!
ತಂದೆ ಜಗದೀಶ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಜೆ.ಇ. (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್), ಮಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ಜಾಬ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅಪ್ಪ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು, ರಗ್ ಹೊದಿಸಿ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಂದು ನಿತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮರುದಿನವೇ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಪರಾರಿ
ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗಳು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಂದೆ ಜೆ.ಇ. ಜಗದೀಶ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ: ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹ*ತ್ಯೆಗೈದ ಯುವಕ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಯುವತಿ ಮತ್ತು 27 ವರ್ಷದ ಆರೋಪಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜೊತೆಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಗಮವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರಣ ಆಗಾಗ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.