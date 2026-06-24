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Chikkamagaluru Crime: ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಫೈಟಿಂಗ್; ಲಾಂಗು ಏಟಿಗೆ ಓರ್ವನ ಮುಂಗೈ ಕಟ್‌!

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೊನೆಗೆ ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಂಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:27 PM IST
Chikkamagaluru Crime: ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಫೈಟಿಂಗ್; ಲಾಂಗು ಏಟಿಗೆ ಓರ್ವನ ಮುಂಗೈ ಕಟ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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