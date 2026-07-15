Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /Chikkamagaluru: ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ; ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Chikkamagaluru: ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ; ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Bullet Bike Accident: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ನಗರದ ನರುಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್‌ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಚರಣ್‌ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:36 PM IST
Chikkamagaluru: ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ; ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ಮಶಾನವಿಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜನರು; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಚಿತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿದ್ಧತೆ!
Gadag Hosur Graveyard Issue49 min ago
2
Ration Card Karnataka52 min ago
3
Job Offer55 min ago
4
Gangavathi Road Widening1 hr ago
5
haveri1 hr ago