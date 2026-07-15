/Chikkamagaluru: ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ, ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ; ಭೀಕರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಒಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ (Bullet Bike) ತೆಗದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜೋಶ್. ಆದರೆ ಈ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ನಗರದ ನರುಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಚರಣ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ (CCTV) ಸೆರಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹವು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ದಾರುಣ ಸಾವು
ಮೃತ ಚರಣ್ (19) ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕರೆತರಲೆಂದು ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಚರಣ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಇನ್ನು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸವಾರರು ಬೈಕ್ನಿಂದಲೇ ಹಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸಾವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಸಾವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ 2184 ಇದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ . 2024 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1216 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದದಲ್ಲಿ 246 ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1039 ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.