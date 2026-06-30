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  • /Chikkamagaluru: ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತರು! 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Chikkamagaluru: ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತರು! 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 30) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು (Dalit Community) ಇಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST
Chikkamagaluru: ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತರು! 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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