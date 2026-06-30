/Chikkamagaluru: ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಂಜನೇಯನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತರು! 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (Chikkamagaluru) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಇಂದು (ಜೂನ್ 30) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು (Dalit Community) ಇಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಪಿಡುಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವು ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ಕುಳಿತು ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಊರಿನ ಇತರ ಜನಾಂಗದವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ದಲಿತರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.