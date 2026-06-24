Hassan: 2026ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ತಲ್ಲಣ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ತಲೆಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್. ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಅವರು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಶಾಸಕರ ಸಹೋದರರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಮಂಜು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮತ ಚೋರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಐದು ಕೋಟಿ, ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮತ ಚೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು? ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಸಾಕಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು?" ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ 10% ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಎಂಜಲು ಕಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾ.. ಏನ್ರೀ ಇದು ದುರಂತ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಲಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನವರು ತಕ ತೈ ಅಂತ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ತಿರುಗೇಟು!
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, "ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಘುಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ 30 ವೋಟು, ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ 30 ವೋಟು, ನಾನು ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ 30 ಕ್ಕೆ 30 ವೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ ವ್ಯಾಲೀಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.