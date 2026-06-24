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  • /Cross Voting: ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ? ಕೈ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ MLA ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Cross Voting: ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ? ಕೈ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ MLA ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

2026ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ತಲ್ಲಣ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ತಲೆಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:19 PM IST
Cross Voting: ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ? ಕೈ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ MLA ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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