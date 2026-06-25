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Hassan Crime: ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಾಟಕವಾಡಿದನೇ ಪತಿರಾಯ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಕೊಲೆ (Murder Case) ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನಾ ಪತಿ? ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆಯೇ? ಏಳು ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:03 PM IST
Hassan Crime: ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಾಟಕವಾಡಿದನೇ ಪತಿರಾಯ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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