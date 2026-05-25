Diesel instead of water in the well: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಿಯರನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಲಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲುವ ದ್ರವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾವೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನೀರು ನೀರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲುವ ದ್ರವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಾವೂರಿನ ಮೂರು ಮನೆಗಳ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಪ್ಪನೆಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದರವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಲುವ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಇತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಜಿಗುಟಾದ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಕಳವಳವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಮನೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿರ ಬರುವುದು, ಭೂಗತ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಗೂಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
