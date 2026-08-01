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Mangaluru Lavanya Case: ಮಂಗಳೂರು ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Lavanya Case: ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್‌ಗೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:25 PM IST
Mangaluru Lavanya Case: ಮಂಗಳೂರು ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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