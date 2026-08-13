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Mangaluru: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸ್ಫೋ*ಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು; ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಮಹಿಳೆ ಪಾರು

Mangaluru Fridge News: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (Dakshina Kannada) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಆತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 12ರಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ದಿನಸಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:49 PM IST
Mangaluru: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸ್ಫೋ*ಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು; ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಮಹಿಳೆ ಪಾರು

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Prajwal B

Prajwal B

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