/Mangaluru: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸ್ಫೋ*ಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು; ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಮಹಿಳೆ ಪಾರು

Dakshina Kannada: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (Dakshina Kannada) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಆತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ದಿನಸಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಆತೂರು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರಿಫಾ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ದಿನವೂ ಅರಿಫಾ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಷ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಷ್ ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು.
ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಬದಿ ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಬಂದು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಒಳಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಿಕ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೇಗೆಗೆ ಬೂದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳಂತೂ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.