ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ!.. ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಕುಸಿತ

House Collapses in kodagu: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕುಸಿದು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಗೀತಾ ರಾಮು ಎಂಬುವವರ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರೀ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕುಸಿತ
ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೊ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.