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ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ!.. ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಕುಸಿತ

 House Collapses in kodagu: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕುಸಿದು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:04 PM IST
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ!.. ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಕುಸಿತ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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