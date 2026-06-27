/ಕರಾವಳಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು–ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ?

Mangaluru Bandra Train: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ವಸಾಯ್ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16622 ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಜರ್ಮನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಎಚ್ಬಿ (LHB) ಬೋಗಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೇಕ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು–ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ೪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಗಳು, ಎರಡು ಎಸಿ ಟು-ಟಯರ್, ಆರು ಎಸಿ ತ್ರೀ-ಟಯರ್, ಆರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಎಕಾನಮಿ ಬೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೇಕ್ ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಿಂದ ವಸಾಯ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಲಭ್ಯತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರತ್–ಮಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು–ವಸಾಯ್ ರೋಡ್–ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಯಾತ್ರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಲಿವರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಸದರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಂಬೈ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ–ಮಂಗಳೂರು ರೈಲಿನ ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಂಗಳೂರು–ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಸೇವೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೇರ ರೈಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.