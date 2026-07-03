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School Students: ಕರಾವಳಿ–ಮಲೆನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಬದಲು ಚಪ್ಪಲಿ! ಕಾರಣವೇನು?

Slippers For School Students: 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಮಕ್ಕಳಿ ಶೂ ಬದಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:11 AM IST
School Students: ಕರಾವಳಿ–ಮಲೆನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂ ಬದಲು ಚಪ್ಪಲಿ! ಕಾರಣವೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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