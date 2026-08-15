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Mangaluru Independence Day: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಘೋಷ! ತಿರಂಗಾ ಹಾರಿಸಿದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಥಸಂಚಲನ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ (Dakshina Kannada) ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌ (UT Khader) ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೇರವೇರಿಸಿದರು. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:41 PM IST
Mangaluru Independence Day: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಘೋಷ! ತಿರಂಗಾ ಹಾರಿಸಿದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್‌, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಥಸಂಚಲನ

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Prajwal B

Prajwal B

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