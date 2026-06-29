Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /Hassan Accident: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; ಓರ್ವ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರ

Hassan Accident: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; ಓರ್ವ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ (ಜೂ.29) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಜೀಪ್‌ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಫಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:36 PM IST
Hassan Accident: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; ಓರ್ವ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರ
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರೈಲ್ವೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಸುಗಮ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ
Karnataka Railway News14 min ago
2
Romelu Lukaku24 min ago
3
jwalamukhi film27 min ago
4
karnataka rain news1 hr ago
5
Nasrapur Minor Girl Rape Murder Case1 hr ago