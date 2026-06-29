/Hassan Accident: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; ಓರ್ವ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರ

Hassan Accident: ಹಾಸನ (Hassan) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ (ಜೂ.29) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನಡುವೆ (Jeep and Bike Accident) ಭೀಕರ ಅಫಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆdu I Gq.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ಕಡೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ ಸಮೀಪ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೈಕೊಂದು ದಿಢೀರ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಜೀಪ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜೀಪ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡ ಬೈಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಜೀಪ್ನ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೈಕ್ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜು
ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಜೀಪ್ಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಜಮೀದ್ ( 58) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನದೀಮ್ ಎಂಬಾತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.