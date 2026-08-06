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  • /Hassan Crime News: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಗಂಡನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ

Hassan Crime News: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಗಂಡನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ

Crime News: ಮುದ್ದಾದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಮೃತದೇಹ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ (Suicide Case) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:50 PM IST
Hassan Crime News: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಗಂಡನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ

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Prajwal B

Prajwal B

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Hassan Crime News: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಗಂಡನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ
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