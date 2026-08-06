/Hassan Crime News: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ಗಂಡನ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಸತ್ಯ

Hassan Crime: ಮುದ್ದಾದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಮೃತದೇಹ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ (Suicide Case) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ರೀತಿ ಪತ್ನಿ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಕಿರಾತಕ ಪತಿಯ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ...
ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ಪಾಪಿ ಪತಿ..
ಹೌದು, ಹಾಸನದಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಮೃತದೇಹ.. ಹೌದು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ರಾತ್ರಿ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹುಡಕಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ಆ ವಿಡೀಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ.
ಅಲ್ಲದೇ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ಹೆಸರೇ ರಘು. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಗನ (29). ಈಕೆಯನ್ನ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಆತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ, ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ರಘು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಗಗನ ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಘು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಾಜ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ
ಜುಲೈ 31 ರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ಪಾಪಿ ರಘು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ನಿ ಗಗನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪತಿ ರಘು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ರಘು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಗೆತನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋ. ಕೆಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹೂತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಗಗನಳ ಶವ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಘು ತಂದೆ ಶೇಷಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಜಾಗ ಕೆರೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಶೇಷಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪಿ ಪತಿ ರಘು ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವನಂತೆ ಕೊಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ತನ್ನದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಆ.6) ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶವವನ್ನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಎಸಿ ಹುಲಿಮನೆ ತಿಮ್ಮಣ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರ ತೆಗೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.